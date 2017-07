Grávida é atropelada durante assalto e perde o bebê na zona norte do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Assaltantes atropelaram um casal e uma criança em roubo ocorrido na última sexta-feira (7), em Higienópolis, bairro da zona norte do Rio. A mulher, grávida, foi atingida pelo carro dos assaltantes na abordagem e perdeu o bebê, informou reportagem do jornal "O Globo". Flávia Ahrend, seu marido, Eduardo Baptista, e o filho de dez anos dele voltavam para casa quando uma dupla em um carro os atropelou. O objetivo era abordar a família e levar seus pertences. Baptista publicou na própria sexta um vídeo de câmeras de vigilância na sua rua em que mostra o momento do ocorrido. O carro acelera ao se aproximar da família que voltava para casa de um evento. Flávia é atingida pelo veículo e cai no chão. O marido tenta ajudá-la, quando um homem sai do carro e outro, de dentro do veículo, parece fazer ameaças com uma faca. A mulher entrega seus pertences ainda no chão enquanto o segundo homem recolhe objetos de Baptista. Tanto Flávia quando Eduardo têm filhos de outros relacionamentos, mas o bebê que esperavam seria o seu primeiro deles juntos. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado e não há informações até o momento sobre os suspeitos. Ainda de acordo com a reportagem, o homem chegou a receber uma facada em uma das mãos e precisará de tratamento. A reportagem entrou em contato com Baptista, mas ainda não obteve resposta. Flávia batizaria seu filho com o nome Artur, coincidentemente o mesmo nome dado ao bebê que no fim de junho foi atingido por uma bala perdida dentro da barriga da mãe, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O bebê teve que ser retirado com urgência da barriga da mãe e chegou a ficar em estado grave e com risco de ficar paraplégico. Na semana passada, a equipe médica que acompanha o caso disse que a criança tinha boas chances de recuperação e já respirava sem a ajuda de aparelhos.