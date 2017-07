Richie Kotzen e The Dead Daisies juntos em Curitiba

Uma das mais esperadas turnês para os fãs de guitarristas de hard rock chega a Curitiba. Com realização da Free Pass Entretenimento, o norte-americano Richie Kotzen desembarca na cidade nesta quarta, dia 12 de julho, com a turnê do seu novo disco “Salting Earth World Tour 2017”. Para completar, o público paranaense terá a chance de assistir também o show do super grupo The Dead Daisies, uma das revelações do hard rock nos últimos anos. As apresentações acontecem no palco da Ópera de Arame (Rua João Gava, s/n), a partir das 20h30.

Considerado um dos ‘’Top 5’’ guitarristas do mundo, Kotzen possui uma sólida carreira solo. O músico americano de 47 anos lançou em abril seu novo álbum, intitulado "Salting Earth". O anterior, "Cannibals", saiu em 2015.

O guitarrista começou a carreira no final dos anos 1980. Na década seguinte, tocou em bandas como Poison e Mr. Big. Atualmente integra o power-trio liderado por Mike Portnoy (ex-Dream Theater e Avenged Sevenfold) juntamente com Billy Sheehan (Mr. Big).

O público curitibano ainda terá a oportunidade única de conferir o show do super grupo The Dead Daisies, uma grata surpresa do hard rock nos últimos anos.



Assim como o Winery Dogs, o Dead Daisies é o que se costuma chamar de super grupo, devido à presença de músicos famosos no time. A banda, que já contou com três atuais integrantes do Guns N' Roses: o guitarrista Richard Fortus, o tecladista Dizzy Reed e o baterista Frank Ferrer, agora tem entre seus membros alguns dos melhores rockers do mundo, o guitarrista extremamente talentoso, Doug Aldrich (Whitesnake, Dio), o vocalista John Corabi (Mötley Crüe, The Scream), o baixista Marco Mendoza (Thin Lizzy, Whitesnake), o baterista Brian Tichy (Ozzy Osbourne, Foreigner) e o fundador da banda, o australiano David Lowy na guitarra base (Red Phoenix, Mink).



The Dead Daisies já gravou três discos. O mais recente é "Make Some Noise", lançado em 2016. No ano passado, o grupo também abriu shows da turnê do Kiss.





Os ingressos estão à venda e os valores variam de R$90,00 (meia-entrada) a R$460,00 (inteira), de acordo com o setor. Plateia - R$90,00 (meia-entrada) e R$180,00 (inteira) / Camarote - R$150,00 (meia-entrada) e R$300,00 (inteira) / Plateia Premium - R$230,00 (meia-entrada) e R$460,00 (inteira). A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE). ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ****Há taxa de serviço Ticket Brasil para vendas online. Os bilhetes podem ser adquiridos através do site www.ticketbrasil.com.br ou nas lojas Túnel do Rock (Rua XV de Novembro, 74), Dr. Rock Centro (Shopping Metroplitan), Hand & Made Music Shop (Shopping Palladium), Monstros do Rock (Rua Emiliano Perneta, lj26).



SERVIÇO:

RICHIE KOTZEN e THE DEAD DAISIES

Quando: 12 de julho 2017 (Quarta)

Local: Ópera de Arame (R. João Gava, s/n)

Horários: Abertura dos portões: 19h / Início do show THE DEAD DAISIES: 20h30/ Início do show RICHIE KOTZEN: 22h

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$90,00 (meia-entrada) a R$460,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia - R$90,00 (meia-entrada) e R$180,00 (inteira);

Camarote - R$150,00 (meia-entrada) e R$300,00 (inteira);

Plateia Premium - R$230,00 (meia-entrada) e R$460,00 (inteira).

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE).

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Há taxa de serviço Ticket Brasil para vendas online.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro e cartões de crédito/débito

Pontos de Venda: www.ticketbrasil.com.br ou nas lojas Túnel do Rock (Rua XV de Novembro, 74), Dr. Rock Centro (Shopping Metroplitan), Hand & Made Music Shop (Shopping Palladium), Monstros do Rock (Rua Emiliano Perneta, lj26).

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: 16 anos

Informações p/ o público: www.ticketbrasil.com.br / www.freepass.art.br

Realização: Free Pass Entretenimento



Informações para Imprensa:

Ana Paulla Righetto

41 9 91177109

nanarighetto@gmail.com