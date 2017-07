SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Noberto Carias dos Santos, o Nonô, morreu neste domingo (9) aos 72 anos em São Carlos, no interior de São Paulo. A informação foi publicada na página do Facebook de Nonô pelos próprios familiares. Noberto Carias dos Santos participou da 9ª edição do reality da Globo "Big Brother Brasil", e foi eliminado no segundo paradão. Na época do programa, Nonô era um dos participantes mais velhos, com 63 anos. Radialista e ator, Nonô foi enterrado neste domingo (9) no Cemitério Jardim da Paz, em São Carlos. O ex-BBB, que era torcedor assíduo do Palmeiras, lutava contra um câncer.