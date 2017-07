Dupla de Marcelo Melo vira e está nas quartas de final em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Melo está nas quartas de final em Wimbledon. Nesta segunda-feira (10), a parceria do tenista brasileiro com o polonês Lukasz Kubot, cabeça-de-chave número 4 do Grand Slam, venceu o romeno Florin Mergea e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi, cabeças número 14, por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (3/7), 4/6, 6/1, 6/4 e 6/2, conseguindo bela virada. Após confirmarem seu primeiro serviço no primeiro game, Melo e Kubot foram quebrados no quarto game e permitiram que os adversários abrissem 4 a 1. A dupla do brasileiro, no entanto, reagiu, venceu três games seguidos e empatou a partida. Com isso, a parcial foi para o tiebreak, no qual Mergea e Qureshi levaram a melhor: 7 a 3. Melo e Kubot voltaram a ser quebrados no terceiro game do segundo set. A dupla não conseguiu recuperar o ponto perdido em seu saque e perdeu a parcial por 6 a 4. A parceria do brasileiro começou o terceiro set abrindo 3 a 0 e conseguindo sua melhor liderança da partida até então. A dupla deslanchou, voltando a pontuar no serviço dos adversários e fechando a parcial por 6 a 1. O quarto set foi equilibrado até o nono game, quando Melo e Kubut quebraram os adversários. A dupla então conseguiu vencer a parcial por 6 a 4 e empatar a partida. No set decisivo, Melo e Kubot confirmaram o favoritismo e conseguiram a virada, vencendo a parcial por 6 a 2. O polonês chegou a sentir dores na coxa direita, mas nada que prejudicasse seu desempenho. Nas quartas de final, Melo e Kubot vão enfrentar o vencedor do duelo entre o brasileiro Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell e os britânicos Ken Skupski e Neal Skupski.