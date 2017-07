José Loreto confirma veracidade de vídeo íntimo e pede 'respeito e privacidade'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Loreto, 33, teve um vídeo íntimo divulgado na internet na madrugada de domingo (9). As imagens circularam nas redes sociais e o nome do ator chegou aos trending topics do Twitter. Ao longo do dia, Loreto confirmou, em uma postagem no Instagram, a veracidade do vídeo, que, segundo ele, foi gravado sem seu consentimento cerca de dez anos atrás. Na época ele atuava na novela "Malhação". O vídeo tem 50 minutos e o ator aparece se masturbando. A gravação foi feita por webcam. Na postagem no Instagram, Loreto diz que "a divulgação de vídeos íntimos não autorizados, além de CRIME, é triste porque afeta as vítimas e também suas famílias, e as consequências muitas vezes podem ser devastadoras". Ele diz que seus advogados já estão cuidando do caso e pede "compreensão, respeito e privacidade". O ator está atualmente na supersérie "Os Dias Eram Assim" (Globo). Faz parte da bancada do "Amor & Sexo" e se destacou em "Avenida Brasil" (2012). Antes, trabalhou na novela da Record "Mutantes: Caminhos do Coração" (2008). É casado com a atriz Débora Nascimento desde maio de 2016.