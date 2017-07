Hortas comunitárias do Tatuquara beneficiam 2,2 mil pessoas

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

Natural de Assis Chateaubriand, o desempregado Antônio Garcia, 64 anos, vive em Curitiba há 30 anos. Da terra natal, no oeste do Paraná, ele guarda as lembranças do tempo em que trabalhava como boia fria em lavouras de algodão e soja. “Não era um trabalho fácil, mas eu adorava ver as plantações crescendo e, depois, a colheita”, recorda. A saudade do contato com a terra, no entanto, deixou de existir há três anos, quando ele passou a cultivar legumes e verduras na Horta Comunitária Santa Rita IV, no bairro do Tatuquara, que recebe apoio da Prefeitura de Curitiba.

Assim como seu Antônio, 2,2 mil pessoas são beneficiadas pelas 14 hortas comunitárias que integram a Regional do Tatuquara da Prefeitura e que fazem parte do programa de Agricultura Urbana da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab). “As hortas são o principal programa da Secretaria na regional e o cultivo, feito por 447 famílias, se espalha, principalmente, em terrenos com linhões da Eletrosul na região”, explica Joelcio Ribas Maciel, chefe de Núcleo da Smab na Regional do Tatuquara.

Ele explica que o Núcleo da Smab na regional é responsável pelo controle das atividades descentralizadas da secretaria nas hortas, em três armazéns (Tatuquara, Campo do Santana e Monteiro Lobato) e um sacolão (Monteiro Lobato). “Recebemos e encaminhamos os pedidos da população dos bairros do Tatuquara, Campo do Santana e Caximba, que fazem parte da regional, bem como acompanhamos a qualidade dos serviços oferecidos pelos estabelecimentos e programas da Secretaria na região”, reforça Maciel. Ele lembra ainda que o Núcleo é responsável pelo cadastro dos moradores dos três bairros no Armazém da Família e também funciona como articulador de ações junto a associações de moradores, como no caso da hortas comunitárias.

Assistência técnica

De acordo com Maciel, são mais de 100 mil metros quadrados de hortas comunitárias, que são administradas pelos produtores urbanos e recebem assistência técnica e acompanhamento dos engenheiros agrônomos da Smab. “O resultado é o cultivo de alimentos saudáveis, beneficiando os moradores da região, muitos aposentados, que conseguem diminuir os custos com comida para eles próprios e suas famílias”, reforça o chefe de núcleo.

Fazem parte do núcleo da Smab na Regional do Tatuquara as hortas: Moradias Paraná I, Moradias Paraná II, Moradias Paraná III, Moradias Paraná IV, Santa Cecília I, Santa Cecília II, Santa Rita I, Santa Rita II, Santa Rita III, Santa Rita IV, Santa Rita V, Rio Bonito, Jardim Dom Bosco e Bela Vista da Ordem.