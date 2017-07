Terapia e renda extra com Horta do Chef

Com canteiros na Horta Comunitária Santa Rita IV, a dona de casa Cenilda Souza, 49 anos, planta alface, almeirão, repolho, couve, cebola e pimentão. “Sou de Francisco Beltrão. Vivia na roça lá. Comecei a plantar aqui há mais de dois anos. A gente tem contato com a terra, relaxa e ainda produz comida para a gente e até damos”, salienta ela. Cenilda confirma que cultivar hortaliças é como voltar no tempo e salienta que apenas uma parte é consumida pela família. “Também damos para amigos e para quem passa aqui e pede”, completa.

O aposentado Paulo Arlindo Rodrigues, 76 anos, garante que o trabalho na Horta Comunitária do Rio Bonito, no Campo do Santana, é uma ótima terapia, além de ajudar na redução das despesas com hortaliças. Ele conta que, diariamente, vai ao local para acompanhar o crescimento dos legumes e verduras que são consumidos pela família, dados a vizinhos e, desde o início deste mês, vendidos para cozinheiros renomados de restaurantes de Curitiba que participam do programa Horta do Chef.

Lançado em março pelo prefeito Rafael Greca, o programa estimula produtores urbanos da horta do Rio Bonito a vender alimentos a chefs de cozinha da capital, como Manu Buffara, Celso Freire, Dudu Sperandio, Gabriela Carvalho, Ivan Lopes e Lênin Palhano. “A gente está muito empolgado em vender para eles, pois vai nos ajudar a diminuir o gasto com água, semente e adubo e deve até sobrar um pouco para nós”, avalia o aposentado Sebastião Torres, 65 anos, que também cultiva hortaliças na horta do Campo do Santana.