Armazéns da Prefeitura beneficiam 8,3 mil famílias da Regional

Além das 14 hortas comunitárias, o Núcleo da Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab) na Regional do Tatuquara também é responsável pelos Armazéns da Família do Tatuquara, Campo do Santana e Monteiro Lobato e o Sacolão da Família Monteiro Lobato. “Essas unidades da Prefeitura servem como reguladoras de preços na região e, no caso dos Armazéns da Família, que trabalham com preços mais baratos que no varejo, o comércio local acaba tendo também que rever suas margens de lucros e valores dos produtos”, frisa Maciel.

O chefe do Núcleo da Smab na Regional do Tatuquara lembra ainda que, enquanto nos sacolões não é preciso fazer cadastro para comprar hortifrutigranjeiros, nos armazéns há uma obrigatoriedade e apenas famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se inscrever no programa. “Apesar das famílias beneficiadas poderem fazer compras em todos os 33 armazéns da Prefeitura, o cadastro precisa ser feito nas regionais dos bairros em que elas vivem. Moradores do Tatuquara, Campo do Santana e Caximba, por exemplo, devem fazer o cadastramento na Regional do Tatuquara”, orienta.

De acordo com Maciel, 8,3 mil famílias dos três bairros que integram a regional estão cadastradas atualmente no Armazém da Família. “Esta população é beneficiada por um programa que oferece alimentos industrializados ou processado, bem como itens de higiene e limpeza, 30% mais baratos que no varejo”, reforça. Ainda segundo o chefe do Núcleo da Smab, cerca de 1mil pessoas fazem compras, mensalmente, no sacolão da regional.