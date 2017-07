Música impulsiona a aprendizagem de crianças e adultos na rede municipal

A música pode ter um impacto fundamental e positivo no cotidiano das atividades escolares. Com benefícios comprovados cientificamente, a música tem sido elemento fundamental na aprendizagem e ampliação de saberes culturais de crianças e adultos que frequentam as unidades da rede municipal de ensino de Curitiba.

“Estudos apontam que a aprendizagem musical pode desenvolver a criança, o adolescente e o adulto em formação, impactando positivamente em aspectos cognitivos como a atenção, raciocínio, concentração, emoção, coordenação motora, entre outros”, explica Teresa Piekarski, da Secretaria Municipal da Educação.

Já faz parte do currículo o ensino de música dentro do componente curricular Arte. Na educação infantil, a música é elemento lúdico fundamental. Mas muitas escolas utilizam esse recurso em outras etapas de formação dos estudantes e para o ensino dos demais componentes curriculares.

Os alunos da educação de jovens e adultos da Escola Municipal CEI Carlos Drummond de Andrade, no Bairro Novo, tiveram a oportunidade de ampliar conhecimentos, interpretando criticamente diferentes discursos sobre o tema modernização da agricultura com a música “No rancho fundo”. A professora Claudia Regina Santos explorou os conteúdos e no final a turma cantou emocionada a canção.

A letra da música foi explorada durante a atividade e a sonoridade musical contribuiu para momentos lúdicos e interativos. "Foi muito bom, diferente e interessante essa atividade. Nós ficamos felizes e aprendemos também" relatou a estudante Maria de Lourdes Correia.

Roda de viola – Na Escola Municipal Foz do Iguaçu, em Santa Felicidade, os alunos puderam participar de uma roda de viola com músicas de raiz apresentadas pelo grupo Nivaldo Sérgio e Violeiros. Os estudantes tiveram uma experiência estética musical muito indicada nas diferentes pedagogias musicais, pois a música ao vivo certamente é mais rica em níveis perceptivos, além de ser muito motivadora porque possibilita o contato próximo aos artistas. Além disso, aprofundaram seu conhecimento sobre a música brasileira, além de realizar um trabalho interdisciplinar, que envolveu questões de tempo, espaços, regionalidade, análise interpretativa e questões das relações humanas.

A professora da turma, Luciane Furiatti, afirma que a prática musical é um dos mais interessantes recursos para o aprendizado. “A música estimula atributos como a expressividade, a comunicação e a espontaneidade. Como uma expressão artística, comunica e desenvolve a espontaneidade quando se começa a improvisar ou criar”, descreve Luciane.

O aprendizado da música em sala de aula suscita conhecimentos matemáticos (divisão de tempos, fração), históricos (por meio do legado musical, entendemos melhor os momentos históricos passados) e geográficos (cada povo tem sua expressão artística musical). “Tudo isso representa o desenvolvimento de raciocínio e entendimento de um todo”, ressalta também a professora.

A diretora da Escola Municipal CEI Alencar Furtado, na CIC, Luciane Regina Gogola Kmiecik, que acompanha mais de 60 estudantes do Grupo de Flauta Doce Som, destaca que as habilidades musicais fazem os estudantes melhorarem o desempenho também em outras disciplinas. “Não fazemos o projeto para formar músicos. Aqui, nosso objetivo é torná-los mais sensíveis. Eles desenvolvem habilidades auditivas que os fazem escutar e assimilar melhor. Percebemos que, por essas atividades, o desempenho dos alunos tem melhorado a cada dia, impactando diretamente nas práticas realizadas em sala de aula”, pontua a diretora.

Alfabetizando com música – Os estudantes do 1º ano da Escola Municipal Madre Tereza de Calcutá, no Bairro Novo, vivem uma experiência lúdica e educativa que está estimulando os sentidos, desenvolvimento cognitivo, a motricidade. É o projeto “Alfabetização com Música”, idealizado e executado pela professora Mara Elizandra Vieira, professora da rede municipal de ensino há 12 anos.

O projeto, que visa a alfabetização pela música, é desenvolvido com os 30 estudantes da turma. Para viabilizar as aulas, a educadora utiliza um violão e recursos audiovisuais que envolvem práticas ligadas à percepção dos sons, ou seja, ao treino de escutar, à memória sonora e corporal. “Promover o contato da criança com a música desde cedo permite que as crianças tenham mais facilidade para aprender a ler e escrever”, afirma a professora.

