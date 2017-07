Andy Murray conta com erros de francês e avança às quartas de Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andy Murray segue firme em sua busca pelo bicampeonato em Wimbledon. Nesta segunda-feira (10), o britânico venceu o francês Benoit Paire por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (1), 6/4 e 6/4, em pouco mais de duas horas de partida. No segundo encontro entre os dois na carreira, Andy Murray aproveitou o fraco desempenho do francês no saque para sair em vantagem. Apenas no primeiro set, Paire cometeu seis duplas faltas, sendo uma delas quando a partida estava no tie-break. O fraco desempenho em primeiro serviço (57%) cobrou seu preço e o francês acabou derrotado por tranquilos 7 a 1 no game desempate, com Murray fechando o primeiro set em 7-6. A derrota no primeiro set pareceu ter mexido com Paire. Logo no game inicial da segunda parcial, o francês teve seu serviço quebrado por Murray. Mesmo assim, Paire conseguiu devolver a quebra no sexto game, mas o alto número de erros não forçados (12) impediu uma reação. Com um backhand para fora, Paire viu Murray fechar o segundo set em 6 games a 4. O terceiro set começou com um momento de irritação entre Murray e o árbitro de cadeira Mohamed Lahyani. O britânico pediu revisão de um ponto, mas o árbitro entendeu que ele havia feito o pedido atrasado. A partir daí, teve início uma discussão entre os dois, mas Murray não conseguiu fazer com que o árbitro mudasse de ideia. Com o desenrolar da parcial, Murray teve talvez seu momento mais complicado na partida. Com Paire diminuindo a quantidade de erros, o britânico chegou a ter um breakpoint contra no oitavo game, mas conseguiu salvar o próprio serviço. Murray não só salvou seu saque como quebrou o do adversário logo na sequência. Com uma quebra de vantagem, o britânico não teve dificuldades para fechar o terceiro set em 6 a 4 e a partida em 3 a 0. Nas quartas de final, Murray espera o vencedor do duelo entre Sam Querrey e Kevin Anderson. Os dois se enfrentam ainda nesta segunda-feira.