Atlético-PR demite Eduardo Baptista; Autuori discorda e deixa o clube

PEDRO IVO ALMEIDA E NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Eduardo Baptista foi demitido nesta manhã de segunda (10) do Atlético-PR. Com ele, também sai o manager Paulo Autuori. A decisão da saída de Baptista foi pessoal do presidente do Conselho Deliberativo atleticano, Mario Celso Petraglia. A medida desagradou Autuori e uma reunião no CT do Caju definiu a saída do ex-manager, que não concordou com a troca de Baptista no comando após 13 jogos. Em nota oficial, o Atlético disse que a "diretoria e grupo de atletas demonstraram inconformismo com a decisão" de Autuori, que se mostrou irredutível. Além de Baptista e Autuori, também deixa o clube o auxiliar-técnico Pedro Gama. Com Baptista no comando, o Atlético conseguiu cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, com 14 marcados e 15 sofridos. Baptista comandou o time em duelos importantes pela Copa do Brasil e Copa Libertadores, e a equipe saiu em desvantagem nas eliminatórias contra Grêmio (0 a 4) e Santos (2 a 3) respectivamente. Baptista assumiu a equipe em 28 de maio, contra o Flamengo (1 a 1). Ele chegou ao Atlético por indicação de Paulo Autuori, que havia planejado assumir nova função no clube e já estava transmitindo o cargo para Bruno Pivetti, então auxiliar. A ideia era trazer um técnico jovem, porém com mais rodagem. Baptista havia comandado o Palmeiras na Libertadores. Da contratação em 23 de maio até a demissão de Eduardo Baptista, correram-se exatos 48 dias. OITO MUDANÇAS Além da duas mudanças feitas pelo Atlético-PR, outros seis clubes trocaram de técnicos na Série A do Brasileiro. Ney Franco, Rogério Ceni, Marcelo Cabo e Vagner Mancini foram demitidos de seus cargos no Sport, São Paulo, Atlético-GO e Chapecoense, respectivamente. Petkovic também trocou a função de comandar a equipe por um cargo de dirigente no Vitória. No Bahia, Guto Ferreira trocou o clube pelo Internacional.