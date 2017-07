SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comediante e apresentador do programa "The Late Late Show" (CBS), James Corden, será pai pela terceira vez. Casado com Julia Carey desde 2012, o apresentador britânico já é pai de dois filhos: Max, de seis anos, e de Carey, de dois anos. James Corden, cujo quadro "Carpool Karaoke" de seu talk show se tornou um fenômeno na internet, foi o apresentador deste ano do Grammy.