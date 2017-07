Em nova série do Multishow, presidente vende Brasil à China

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma atração que vai misturar sátira política e ficção científica em um Brasil ambientado no ano de 2089. Esta é a proposta de “Planeta B”, nova série do Multishow, que estreia nesta segunda-feira (10), às 22h30. A trama tem como ponto de partida uma cômica e absurda decisão tomada pelo presidente do momento, Olavo Jatobá (Welder Rodrigues): vender o Brasil para a China e procurar um outro planeta para alocar a população brasileira. Enquanto a primeira missão espacial brasileira sai em busca de um novo planeta a bordo da espaçonave Arara 1, 300 milhões de brasileiros estão acampados nos Lençóis Maranhenses, liderados por governantes em um plenário improvisado. “Minha preocupação é que os políticos assistam e realmente queiram vender nosso país”, diz, bem-humorado, o ator Jovane Nunes, que concebeu o programa juntamente com o diretor César Rodrigues. Ele também assina o roteiro ao lado do ator Victor Leal. DO TEATRO AO SET DE GRAVAÇÕES Jovane e Victor formam o grupo de teatro “Os Melhores do Mundo” juntamente com Adriana Nunes (mulher de Jovane), Ricardo Pipo e Welder Rodrigues. Já são mais de 20 anos de parceria. O coletivo já foi contratado pelo “Zorra”, da Globo, mas o quadro que fariam não vingou. O que fez sucesso foi o “Jajá e Juju”, feito apenas por Adriana Nunes e Welder Rodrigues. Atuar numa série de TV é novidade para o grupo: “Mas gente seguiu, mesmo na TV, o mesmo esquema do teatro, de improvisar. A gente cria em cena”, afirma Adriana. A única integrante do elenco fixo de “Planeta B” que não faz parte de “Os Melhores do Mundo” é a atriz Ester Dias, que será a alienígena Lia. “Em momento nenhum me senti deslocada do grupo, pelo contrário. Trabalhar na TV com atores de teatro é uma honra que poucos atores na vida têm. Eu já era fã deles. No dia do teste já cheguei chamando o Welder [Rodrigues] de Joseph Klimber!”, diverte-se. Entre as participações especiais na série, está a da atriz e cantora Manu Gavassi, que vai interpretar uma serial killer espacial em um dos episódios. Esta é a primeira vez que o Multishow lança um programa totalmente gravado com a tecnologia 4K. Segundo o diretor César Rodrigues, haverá maior qualidade nas imagens, texturas, cores, profundidade e uma série de outras coisas. “Isso vai obrigando a gente a ser cada vez mais rigoroso com os mínimos detalhes: cenários, acabamentos de costuras, detalhes de maquiagem”, diz Rodrigues. O programa tem 24 episódios e será exibido de segunda a sábado, na faixa das 22h30.