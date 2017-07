HBO dá detalhes sobre os novos episódios de Game of Thrones

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltando menos de uma semana para a estreia da nova temporada de "Game of Thrones", a HBO divulgou nesta segunda-feira (10) os títulos e sinopses dos três primeiros episódios e aumentou a expectativa para a chegada do sétimo ano da série. Confira:

Episódio 1: "Dragonstone" Jon Snow (Kit Harington) organiza a defesa do Norte. Cersei Lannister (Lena Headey) calcula as suas chances e Daenerys (Emilia Clarke) retorna para casa.

Episódio 2: "Stormborn" Daenerys recebe uma visita inesperada. Jon encara uma rebelião. Tyrion Lannister (Peter Dinklage) planeja a conquista de Westeros.

Episódio 3: "The Queen's Justice" Daenerys organiza um tribunal. Cersei retorna um presente recebido. Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) aprende com os seus erros. O penúltima temporada da atração terá sete episódios e vai ao ar no dia 16 de julho. Para relembrar a última temporada, veja 6 momentos espetaculares do sexto ano de 'Game of Thrones'.