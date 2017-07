Shopping Mueller recebe espaço infantil durante as férias

(foto: Divulgação)

É hora de apertar os cintos, porque o evento de “Mickey Aventuras Sobre Rodas” estará no Shopping Mueller, de 13 a 30 de julho , durante as férias de inverno do mall. No espaço lúdico, as crianças podem se divertir em um circuito com pneu; no playground com escorregador e piscina de bolinha; em uma mesa com lâminas de pintura; em jogos cartonados; na lousa divertida; no plantio de flores em pneu no espaço da Minnie; ou, ainda, no “espaço música” com sons divertidos. A atração, que é aberta ao público, está disponível das 14h às 20h, no piso L4.

A nova animação da Disney “Mickey Aventuras Sobre Rodas” é exibida nos canais Disney Channel, Disney Junior e SBT. A série é protagonizada por Mickey Mouse e seus grandes amigos: Minnie, Pateta, Margarida, Donald entre outros, que embarcam em aventuras e travessuras sem fim em seus veículos personalizados. Os personagens participam de emocionantes corridas no Morro Legal e ao redor do mundo. A narrativa da nova série, que combina animação digital com imagens reais, transmite valores relacionados à amizade, ao trabalho em equipe e ao espírito esportivo.

