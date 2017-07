Termina nesta segunda prazo para participar da lista espera do Prouni

(foto: Agência Brasil)

Os estudantes interessados em participar da lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta segunda-feira (10) para se manifestar. É o primeiro passo para obter o direito à bolsa de estudos em instituição privada de ensino superior.

Os candidatos selecionados na segunda chamada deverão comparecer às instituições de ensino nos dias 17 e 18 deste mês para entregar a documentação que comprove as informações prestadas durante a inscrição. Os horários e o local de comparecimento e a consulta aos resultados estão disponíveis na página do programa na internet, na central de atendimento, pelo telefone 0800-616161, e nas instituições educacionais participantes do programa.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de graduação. Podem participar egressos do ensino médio da rede pública ou particular, além de estudantes com deficiência e professores servidores.