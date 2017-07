Niall Horan, do One Direction, fará show no Brasil em outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Niall Horan, que fez sucesso com a banda One Direction, vem ao Brasil no dia 1º de outubro para uma apresentação no Rio de Janeiro. O show acontece no Vivo Rio e a venda de ingressos começa às 9h do dia 14 de julho, pelo site da Eventim. Os preços variam entre R$ 220 e R$ 280. Após a banda anunciar uma pausa, em setembro de 2016, Horan lançou "This Town", a primeira faixa de sua carreira solo. O cantor é o segundo integrante da banda One Direction a anunciar vinda ao Brasil. Harry Styles chega ao país em maio de 2018 com a turnê "Live On". Ele se apresenta no Rio de Janeiro, em 27 de maio, e em São Paulo, no dia 29. Os ingressos dos shows já estão esgotados.