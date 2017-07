Botafogo comprará centro de treinamento pronto em Vargem Pequena

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo deu importante passo para ter o centro de treinamento próprio. Ao contrário do que fizeram Flamengo e Fluminense, o Botafogo comprará um CT "pronto". Trata-se do "Espaço Lonier", em Vargem Pequena, que já conta um campo de grama natural e outros quatro de society. A informação foi publicada pelo "globoesporte.com" e confirmada pelo "UOL Esporte". A compra será realizada com o dinheiro dos irmãos Moreira Salles, que receberão a quantia em 50 anos. Em contrapartida, eles cobram a construção de uma escola no local. O valor investido será revelado nesta terça-feira em reunião do conselho deliberativo. O Botafogo receberá R$ 5 milhões para fazer obras necessárias no local, que recebia eventos esportivos a reuniões corporativas. Assim, o clube precisará deixar o local com cara de centro de treinamento, o que deverá ser resolvido até o fim do ano. O objetivo é que a pré-temporada já ocorra no local, que conta com hotel com 40 quartos com capacidade de receber até 180 pessoas. Além do hotel e dos campos, o Lonier possui 200.000 m² e conta com piscina e uma grande área interna com salas para reuniões e entretenimento dos atletas. O centro de treinamento foi uma das promessas de campanha do presidente Carlos Eduardo Pereira, que trabalhou fortemente no projeto.