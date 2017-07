'Mulher nasceu para servir' diz Andressa Urach em entrevista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Andressa Urach foi entrevistada por Luciana Gimenez, para o "Luciana By Night", da "Rede TV!", e deu declarações polêmicas. "Meu passado é vergonhoso e é muito difícil falar dele", diz a modelo na entrevista que vai ao ar na noite de terça (11). Ela mudou radicalmente o rumo de sua carreira em 2014, quando teve uma infecção causada pela aplicação de hidrogel nas pernas. Até então ela era famosa por ensaios nus e participações polêmicas em programas de TV como "A Fazenda". "Tive náuseas e passei mal por ter que lembrar de alguns momentos", diz. Ela publicou um livro autobiográfico em 2015, "Morri para Viver: Meu Submundo da Fama", que vendeu mais de 500 mil cópias. Frequentadora da igreja Universal, Andressa defende no programa a submissão das mulheres: "A mulher nasceu para servir e dar carinho. Se o marido não gosta de algum comportamento ou roupa, por que eu não vou concordar com ele, se sei que ele quer o melhor para mim?", diz. "O homem é o líder, a cabeça da relação. Com carinho e jeitinho, não precisamos impor nada, conseguimos tudo o que quisermos de um homem se soubermos lidar com ele." "Essa coisa de ser muito feminista, não dá", diz, sobre a busca de igualdade de gênero. Atualmente, Urach se dedica a um canal no YouTube voltado para culinária, no qual pretende inspirar mulheres que, como ela mesma, não gostam de cozinhar.