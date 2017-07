Federer confirma favoritismo sobre Dimitrov e vai às quartas em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Federer conquistou nesta segunda-feira (10) sua vaga para as quartas de final da chave masculina de Wimbledon 2017. Diante do búlgaro Grigor Dimitrov, o cabeça de chave número três venceu com facilidade por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/4, e se garantiu entre os oito melhores do torneio. O placar ampliou a hegemonia de Federer sobre Dimitrov: em seis confrontos diretos até aqui, o suíço levou a melhor em todos. Até hoje, Dimitrov conseguiu vencer apenas dois sets diante do ex-número um do mundo, ambos em 2016: um em Brisbane, outro no Aberto da Austrália. Chamado de ‘Baby Federer’ no início da carreira, Dimitrov perdeu a chance em 2017 de igualar sua melhor campanha em Wimbledon —em 2014, chegou às semifinais, mas caiu diante de Novak Djokovic. Depois disso, chegou apenas à terceira rodada em 2015 e 2016, além da quarta rodada da atual temporada. Roger Federer, por sua vez, busca seu oitavo título no Slam inglês, onde já foi campeão em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2012. Desde o último título, foi finalista em 2014 e 2015, além de ter chegado às semis em 2016. Curiosamente, Dimitrov ainda não havia perdido sets em Wimbledon 2017. Na estreia, passou pelo argentino Diego Schwartzman por 7/6 (7-4), 6/2 e 6/2; depois, eliminou o cipriota Marcos Baghdatis com 6/3, 6/2 e 6/1; na sequência, venceu o israelense Dudi Sela com 6/1, 6/1 e desistência. Nas oitavas de final, Federer agora enfrentará o vencedor do confronto entre o canadense Milos Raonic —sexto cabeça de chave— e o alemão Alexander Zverev —décimo favorito. Federer tem retrospecto melhor diante de ambos: são nove vitórias e três derrotas contra Raonic, e duas vitórias em três jogos diante de Zverev.