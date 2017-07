Morre a escritora Elvira Vigna, em São Paulo, aos 69 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora Elvira Vigna, um dos grandes nomes da ficção contemporânea brasileira, morreu aos 69 anos em São Paulo. A informação foi publicada em sua página no Facebook. De acordo com o post, Vigna foi diagnosticada, em 2012, com um carcinoma micropapilar invasido -mas não quis que a doença viesse a público porque "passaria automaticamente a ser excluída das atividades profissionais que dependessem de convite". "Esperamos que a sua produtividade sirva de exemplo e estímulo para que todos aqueles que passem por dificuldades não abram mão de quem são, do que fazem e do que querem fazer", diz a nota publicada em seu perfil.