A manutenção ou não do apoio ao governo do presidente Michel Temer (PMDB) provocou um “racha” na cúpula do PSDB do Paraná. O secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, divulgou mensagem encaminhada por ele aos deputados federais tucanos defendendo que o partido abandone imediatamente o governo diante do agravamento das denúncias de corrupção envolvendo o presidente e auxiliares próximos. Já o presidente estadual da legenda e da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, defende que a sigla mantenha o apoio a Temer até a votação das reformas, e depois reavalie a situação.

