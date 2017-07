Prédio desaba e deixa 2 desaparecidos em PE; mulher e bebê são resgatados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um prédio desabou na madrugada desta segunda-feira (10) em Garanhuns, no agreste de Pernambuco, deixando ao menos duas pessoas desaparecidas. Uma mulher e seu bebê, de 20 dias, também estavam no imóvel e foram resgatados com vida. As informações são da Agência Brasil. O desabamento foi confirmado pela prefeitura da cidade em publicação nas redes sociais, em que manifestou "tristeza pelo acontecimento". O imóvel residencial, que, segundo o noticiário local, tinha três andares, está localizado no bairro Aloísio Pinto, no sudoeste de Garanhuns. Por volta das 14h30, os bombeiros ainda faziam buscas por dois homens nos escombros. Mais cedo, um dos deles chegou a fazer contato com as equipes de resgate. A mulher e o bebê resgatados sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Regional Dom Moura, no mesmo município, mas já foram liberados da unidade. As causas do desabamento ainda serão apuradas.