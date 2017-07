Sem atuar há 14 meses, Nilmar prevê contrato longo no Santos

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Nilmar foi apresentado oficialmente como novo reforço do Santos na tarde desta segunda-feira (10), no CT Rei Pelé. O centroavante explicou porque não atua há 14 meses. Apesar do histórico de lesões na carreira, o atleta explicou que o motivo foi contratual e não físico. O novo reforço santista encerrou recentemente contrato com o Al-Nasr, dos Emirados Árabes. "Como eu fui contratação alta em termos salariais, o clube decidiu me negociar. Mas como eu tinha feito contrato de dois anos, e eu tinha 3 no Inter, um problema financeiro. Levei toda a família e queria pelo menos dois anos lá. Depois de uma temporada, alguns clubes procuraram, não era compensatório pela parte financeira e de vida. Filhos no colégio, família adaptada. Acabou fechando a janela, contrataram outros e eu não fui inscrito. Participei de treinamentos e amistosos. É difícil explicar, só quem está lá sabe o que eu passei lá. Não vale a pena questionar muito. Eu sabia como funcionava lá, mas é bola para frente. Não guardo mágoa", afirmou Nilmar. O centroavante agora espera "vida longa" no Santos. Nilmar ficou marcado na carreira por não criar identificação com nenhum clube. Segundo o próprio jogador, ele teve mais atuações pelo Internacional em três passagens. No entanto, o clube que o jogador permaneceu por mais tempo foi o Villarreal, da Espanha, onde atuou por três anos consecutivos. "Eu fiquei três anos na Espanha. Joguei mais pelo Inter. Todas as minhas negociações tiveram as três partes de acordo. É sempre bom ficar mais tempo no clube para criar identidade, mas atacante quando está bem vem o pessoal de fora e leva. A carreira é curta e as oportunidades aparecem. Tive carreira sólida em termos contratuais. Quatro anos no mundo árabe, foi a parte financeira que fez com que eu fosse para lá. Com família, stress, mudança de colégio, é um desgaste que não quero ter. Quero ter um ano e meio no Santos e quem sabe mais, correspondendo dentro do clube", disse. Nilmar terá dura concorrência no Santos para se firmar como titular. Além do titular Kayke, que vive boa fase com a chegada de Levir Culpi, a equipe santista ainda contará com o retorno de Ricardo Oliveira, recuperado de lesão. O novo reforço santista não teme a concorrência e vê o Santos beneficiado com a disputa. "Sempre houve briga sadia por posição. Quem ganha é o Santos. Cada um vai buscar o seu espaço. O professor Levir vai ter muitas opções. Espero que todos continuem no nível alto e que eu possa brigar também", declarou. Nilmar assinou contrato até o fim da próxima temporada e receberá salários de R$ 200 mil mensais, considerado o teto salarial do clube paulista, além de bonificações por metas alcançadas, o chamado "contrato de produtividade" no futebol brasileiro. O departamento médico do Santos prevê que Nilmar demore cerca de dois meses para fazer a sua estreia com a camisa santista. Nilmar foi submetido a três dias de exames por imposição do clube paulista, que adotou cautela devido ao histórico de lesões do jogador.