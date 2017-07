Na Disney, Larissa Manoela e Thomaz Costa tietam Justin Bieber de cera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Larissa Manoela, 16, e Thomaz Costa, 17, aproveitaram uma viagem à Orlando, nos EUA, para assumir que estão namorando. Os fãs do casal já suspeitavam do romance, oficializado em um vídeo postado no perfil do Instagram de Thomaz na terça (4). Nos dias seguintes, ambos publicaram imagens trocando beijos no Magic Kingdom, parque temático que faz parte de Walt Disney World. O casal também esteve no famoso museu de cera Madame Tussauds, que tem estátuas de famosos em tamanho real. Ambos posaram para fotos ao lado de Justin Bieber. Larissa beijou a versão de cera do cantor. "Achei o crush, meninas. Bem lindo e pleno como sempre", ela escreveu no Instagram, enquanto Thomaz levantou a blusa para comparar seu tanquinho com o de Bieber. Larissa é contratada do SBT e estará na próxima novela da emissora, "As Aventuras de Poliana". De férias em Orlando, a jovem atriz contou à reportagem que comprou uma casa na cidade americana.