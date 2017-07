Hard Rock Cafe terá ações especiais no Dia Mundial do Rock

(foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira, dia 13 de julho, será comemorado o Dia Mundial do Rock, e claro que a casa mais temática do país não iria deixar a data passar em branco. O Hard Rock Café Curitiba, em parceria com a cervejaria Way Beer, vai promover o “Dia Mundial do Rock Way” que terá muita música a partir das 19h. A entrada é gratuita.

Três bandas já estão com a passagem confirmada pelo palco do Hard Rock Cafe durante o Dia Mundial do Rock. A partir das 19h, a bandaFirecracker abre as comemorações. Em seguida, as bandas Geração Coca Cola e Rock Bugs chegam para agitar o público.

Para marcar a dará, os 500 primeiros clientes que pedirem um chope Way Beer irão ganhar uma caneca exclusiva do Hard Rock e Way Beer. Para completar a festa, o evento contará com um estúdio de tatuagem, em um espaço montado no 3rd Floor do Hard Rock Cafe Curitibacontará com um estúdio de tatuagem.

O Hard Rock Cafe Curitiba fica na Rua Buenos Aires (nº 50), no bairro Batel, e funciona de terça a domingo a partir do meio dia. Mais informações pelo telefone (41) 3091.6060 ou nos siteswww.hardrock.com/curitiba e www.waybeer.com.br.