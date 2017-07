Clássico Palmeiras x Corinthians ganha emoji exclusivo no Twitter

Em comemoração aos 100 anos do clássico Palmeiras x Corinthians, o Twitter lança nesta segunda-feira (10) três emojis especiais para que os torcedores possam mostrar a sua paixão pelos times, que se enfrentam nesta quarta-feira (12) no estádio Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 12h de hoje (10), Tweets com a hashtag #DerbyCentenário serão acompanhados pelo emoji em homenagem ao clássico; #AvantiPalestra e #Palmeiras ativarão o emoji do Palmeiras e #VaiCorinthians e #Corinthians trarão o emoji corintiano.

O clássico entre Palmeiras x Corinthians é o primeiro confronto brasileiro a ganhar um emoji exclusivo no Twitter. A ação é inspirada em uma iniciativa da plataforma realizada no último superclássico espanhol entre Real Madrid x Barcelona, quando os torcedores puderam utilizar emojis especiais para expressar sua paixão pelos times.

“Esta parceria, inédita no país, mostra mais uma vez o caráter inovador dos times brasileiros. Esperamos estimular ainda mais as conversas que já ocorrem naturalmente na plataforma, principalmente em época de clássicos”, afirma Luan Knaya, Gerente de Parcerias de esportes do Twitter para a América Latina.

“Além do patch especial na camisa, vamos inovar mais uma vez no Twitter, uma grande plataforma parceira, onde os torcedores corinthianos e palmeirenses poderão interagir e estimular a rivalidade saudável e histórica com emojis dos logos dos clubes e também do dérbi”, afirma Vinicius Azevedo, Gerente de Marketing do Corinthians.

"No início do ano, demos vida à marca Derby Centenário, que representa um dos maiores clássicos do mundo no cenário futebolístico, agora com mais de 100 anos de história. Já pelo Campeonato Paulista, por exemplo, realizamos ações com o patch nos uniformes das equipes e na bola do jogo. Essa é mais uma ação inovadora que engaja o torcedor para a partida, aumenta as interações em torno do confronto e engrandece ainda mais o espetáculo" - Victor Assis, gerente de Branding do Palmeiras.