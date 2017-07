Vinícola Araucária e Emater distribuem mudas de uvas rústicas para agricultores

O agricultor Paulo Nogueira (ao centro) recebe mudas de uvas do engenheiro agrônomo da Emater José Américo Righetto, e de Renato Adur, da Vinícola Araucári (à direita) (foto: Renato Miloch)

Numa parceria público-privada, a Vinícola Araucária, a Emater e a Prefeitura de São José dos Pinhais entregaram duas mil mudas de uvas rústicas, das variedades bordô, niágara branca, niágara rosa e concord (ou francesa) para 10 agricultores da colônia Malhada, em São José dos Pinhais.

A entrega das mudas faz parte do projeto Desenvolvimento da Uva Rústica no Estado do Paraná, realizado pela Vinícola Araucária, a Emater e a Secretaria Municipal da Agricultura de São José dos Pinhais. O projeto, num primeiro momento, está voltado para a Região Metropolitana de Curitiba e para a região Centro Sul do Paraná. O responsável técnico é o engenheiro ambiental Pedro Gallina.

Turismo rural - Um dos objetivos do projeto é estimular e fortalecer o enoturismo e o turismo rural, possibilitando aos pequenos agricultores a venda de uvas de mesa in natura diretamente para turistas, bem como a produção e a venda de suco de uva e geléia. As mudas foram doadas pela Vinícola Araucária. A Emater e a Secretaria da Agricultura de São José dos Pinhais, por meio de engenheiros agrônomos e técnicos, estão prestando assistência técnica aos agricultores no plantio e no desenvolvimento das plantas.

As mudas doadas aos agricultores são do viveiro do engenheiro agrônomo Charles Pontalti, de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e todas são supervisionados e credenciados pela Embrapa Uva e Vinhos, de Bento Gonçalves. Participaram da entrega o prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon;o sócio administrador da Vinícola Araucária Renato Adur; o secretário municipal de Agricultura, Arnaldo Woitch;o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Giam Celli; o gerente regional de Curitiba da Emater, José Américo Righetto; os engenheiros agrônomos da Emater Marcos Antonio Lucatelli e Roni Krelling, e os engenheiros ambiental Pedro Gallina e agrônomo Adolar Adur, da Vinícola Araucária.