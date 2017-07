Shia LaBeouf é solto após pagar fiança de US$ 7.000

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator norte-americano Shia LaBeouf, 33, foi liberado pela polícia neste domingo (9) após pagar fiança de US$ 7.000 (cerca de R$ 22,8 mil). Essa é a segunda vez no ano que LaBeouf, mais conhecido por seu papel como Sam Witwicky na franquia de filmes de ação "Transformers", é preso. LaBeouf foi preso no centro de Savannah, no Estado de Geórgia, sob acusações de conduta desordeira e intoxicação pública no último sábado (8). De acordo com a revista americana "Variety", o ator estava na cidade para a gravação do filme independente "The Peanut Butter Falcon". O ator estava no bairro City Market quando se aproximou de duas pessoas, entre elas um policial, e pediu um cigarro, informou a polícia de Savannah, em um comunicado. "Quando LaBeouf não recebeu um cigarro, tornou-se desordeiro, usando palavrões e linguagem vulgar diante das mulheres e crianças presentes." A polícia afirmou que LaBeouf ficou agressivo contra o oficial quando este pediu para que ele saísse, e quando o oficial tentou prender o ator, ele correu para o lobby do hotel. Este ano, LaBeouf já havia sido preso durante protesto contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele também já foi detido em outras três oportunidades: em 2015, por intoxicação pública; em 2014, por tumultuar um espetáculo da Broadway, e em 2008, por estar dirigindo embriagado em Los Angeles.