Edgard Scandurra toca com Relespública nesta quarta no Empório São Francisco

(foto: Fabiano Ferreira)

Na véspera em que se comemora o Dia Internacional do Rock, o músico paulista se une à Relespública e faz show com direito a cerveja liberada das 20h30 até 23h

Pela segunda vez do ano Scandurra vem à Curitiba para tocar com Fabio Elias, Emanuel Moon e Ricardo Bastos. Os curitibanos fãs do guitarrista canhoto mais genial do rock brasileiro, prepararam um repertório com diversos hits da banda IRA!, de São Paulo. Músicas dos discos solos de Edgard e algumas canções da Relespública, conhecidas do público local, também entram nesse set list. E claro, os clássicos de suas maiores influências como o The Who, The Jam, The Kinks, Beatles e Stones. Para encerrar a noite, Maria Paraguaya e sua banda Cigarras, mostrar um novo trabalho autoral. No bar a cerveja é liberada das 20h30 até 23h. Garanta a compra do seu ingresso antecipadamente.

Serviço

Local: Empório São Francisco

Data: 12 de julho

Endereço: Rua Carlos Cavalcanti, 1138 - São Francisco

lngressos: R$20,00 Feminino e Masculino

Informações e reservas: 3222 0301

Capacidade: 390 pessoas

*Proibida entrada de menores de 18 anos