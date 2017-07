Depois de 'Frozen', 'Hércules' pode ser próxima animação da Disney a ir para a Broadway

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Hércules", animação dos estúdios Disney que estreou nos cinemas em 1997, pode chegar à Broadway. "Estou trabalhando em uma versão de 'Hércules' para o palco", disse Alan Menken, compositor da trilha sonora do filme, em entrevista para o site americano "The Orange County Register". O site especializado "Broadway.com" apurou com um representante da Disney Theatrical Productions que o projeto ainda não está oficialmente acontecendo. "Nenhuma adaptação de 'Hércules' está em desenvolvimento no momento", disse a fonte. "Hércules" concorreu ao Oscar em 1998 na categoria de Melhor Canção, com "Go The Distance", sendo derrotado por "My Heart Will Go On", tema de Titanic. Menken tem oito Oscars, conquistados com as trilhas de "A Pequena Sereia" (1989), "A Bela e a Fera" (1991), "A Pequena Sereia" (1989), "Aladdin" (1992) e "Pocahontas" (1995). Para a Disney, ele também fez as músicas de "O Corcunda de Notre Dame" (1996), "Nem Que a Vaca Tussa" (2004), "Encantada" (2007), "Enrolados" (2010) e para a versão live action de "A Bela e a Fera" (2017). Para a Broadway, compôs "A Pequena Loja dos Horrores" (1982), "Mudança de Hábito" (2011) e "Newses" (2012, que lhe rendeu um Tony, o Oscar do teatro americano), além de adaptar "A Bela e a Fera", "A Pequena Sereia", "O Corcunda de Notre Dame" e "Aladdin" para o teatro -estrearam em 1994, 2008, 2010 e 2013, respectivamente. A Disney Theatrical Productions está atualmente adaptando para a Broadway o sucesso "Frozen: Uma Aventura Congelante" (2013), com estreia marcada para 2018. No Brasil, uma montagem de "A Pequena Sereia" da Disney está prevista para 2018, em São Paulo, no teatro Santander. Baseado na mitologia grega, "Hércules" foi escrito e dirigido por Ron Clements e John Musker, responsáveis por comandar "A Pequena Sereia", "Aladdin", "A Princesa e o Sapo" (2009) e o recente "Moana" (2016).