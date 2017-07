Relator na Câmara lê parecer sobre denúncia contra Temer

DANIEL CARVALHO, ANGELA BOLDRINI E BERNARDO MELLO FRANCO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) na Câmara, apresenta nesta segunda (10) seu parecer e voto sobre o caso. Temer é acusado de corrupção passiva. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o peemedebista foi o destinatário final de uma mala contendo propina de R$ 500 mil e de uma promessa de outros R$ 38 milhões em vantagem indevida, ambas da empresa JBS. O relatório que será apresentado nesta segunda é uma das fases do processo para autorizar ou não a abertura de uma ação penal contra o presidente. O texto de Zveiter deverá ser votado pelo 66 membros da CCJ e, depois, por todos os 513 deputados em plenário. Caso o placar final seja favorável à denúncia, o caso é encaminhado ao STF (Supremo Tribunal Federal), responsável pelo julgamento. Zveiter afirmou nesta segunda-feira (10) que seu parecer é "predominantemente político". "O meu relatório de acordo com o que prevê a Constituição e o regimento interno, é predominantemente político, mas com foco muito grande na parte técnica", afirmou ao chegar à comissão, onde lerá seu voto nesta tarde. Os aliados do presidente da República preveem que Zveiter se manifeste a favor da denúncia, apesar de ser do mesmo partido de Temer. Por isso, a base já prepara votos em separado a favor de Temer. Responsável pela defesa de Temer, o advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira também deve se manifestar nesta segunda. Depois disso, a expectativa é que haja pedido de vista e somente na quarta (12) tenham início as mais de 40 horas de debates de deputados a favor e contra a denúncia. BATE-BOCA A sessão começou com bate-boca por causa da leitura da ata da sessão anterior. Fora dos microfones também houve discussão. O deputado Delegado Waldir (PR-GO), que foi retirado da comissão por sua legenda, gritava chamando o partido de "vendido" e "cambada de bandido". "Este governo é bandido, é covarde", gritava. "Cambada de bandido! Tá tudo grudado no saco do governo! Quem manda é o Temer, esse bandido! É um lixo de governo! Quadrilha organizada!" Mais cedo, ele já havia reclamado à reportagem que o governo havia pedido sua saída. Apesar da fala inflamada de Waldir, o líder do partido, José Rocha (BA), afirma que os próprios parlamentares pediram para sair da comissão. O PR fez quatro trocas entre os cinco titulares. VAIAS O deputado Major Olímpio (SD-SP), que também foi substituído por seu partido, foi vaiado por parlamentares governistas ao dizer que após a apresentação da denúncia a troca de titulares não deveria ser possível e chamar Temer de "presidente criminoso". "Quem está vaiando também está recebendo para vaiar", gritou o deputado, que afirmou que os parlamentares trocados foram "vendidos criminosamente" pelos partidos. Até agora a base realizou 14 trocas para tentar garantir os votos necessários contra a denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República).