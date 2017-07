Polícia apreende 3,7 toneladas de maconha em Foz do Iguaçu

(foto: PMPR)

Mais de 3,7 toneladas de maconha foram apreendidas por policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), pertencente ao 5º Comando Regional da PM (5º CRPM), após uma denúncia. Na ação, que aconteceu na madrugada de sábado (08/07) na cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do estado, também foram recuperados dois veículos furtados. Oito pessoas foram encaminhadas à delegacia.

As equipes da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) e do Pelotão de Choque receberam uma denúncia anônima, por volta da 1 hora, e deslocaram até o endereço informado para verificar um carregamento de droga que estaria vindo para a cidade. No local os militares estaduais abordaram algumas pessoas.

Os policiais encontraram dois veículos com placas falsas, um Fiat/Ducado furtado no dia 21 de fevereiro de 2015 e uma caminhonete Tucson com alerta do dia 30 de junho deste ano. Dentro de um caminhão a equipe apreendeu 3.722,1 toneladas de maconha.

Ao todo, os policiais conduziram oito pessoas à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga e os veículos recuperados, para que as medidas necessárias fossem tomadas.