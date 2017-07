Cruzeiro inicia conversas com zagueiro Digão, ex-Fluminense

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro iniciou conversas para a chegada de um novo jogador. Campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010 e 2012, Digão negocia a ida para a Toca da Raposa II. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem com uma fonte ligada ao jogador. Na última semana, o diretor de futebol Klauss Câmara foi autorizado pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares a buscar um defensor para o time comandado por Mano Menezes. Aos 29 anos, Digão tem o mesmo agente de Thiago Neves, meia-atacante que defende as cores da equipe desde o janeiro de 2017. O proximidade do empresário Leandro Lima com a cúpula pode facilitar a chegada do atleta a Belo Horizonte nos próximos dias. O zagueiro defende as cores do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, desde julho de 2016. No período em que defendeu as cores do time árabe, o atleta fez 26 partidas e marcou um gol. Principal nome do setor ofensivo do Cruzeiro na atualidade, Thiago Neves foi companheiro de Digão no Fluminense e no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Eles podem reeditar a parceria na Toca da Raposa II.