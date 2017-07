São Paulo demite preparadores e avalia nova função para Pintado

BRUNO GROSSI E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A saída de Rogério Ceni e a chegada de Dorival Júnior já provocou mudanças no departamento de futebol. O auxiliar técnico Pintado vai exercer nova função no clube. Em um primeiro momento, a expectativa é de colocá-lo como responsável pela transição de jogadores da base para o profissional. Já os preparadores de goleiro e físico, Haroldo Lamounier e José Mário Campeiz, respectivamente, foram demitidos. As mudanças eram previstas. Zé Mário Campeiz era pressionado por dirigentes do clube há tempos, que questionavam suposta queda de rendimento físico da equipe e alto número de lesões no elenco. O clube vai contar com o preparador físico de Dorival Júnior para a função: Celso Rezende, que já desempenha a função nas outras equipes que o treinador dirigiu. Zé Mário Campeiz estava no clube desde 2011, quando chegou com Adilson Batista. Celso terá a companhia de Pedro Campos, puxado ainda por Rogério Ceni de Cotia para o CT da Barra Funda. Para o cargo de Haroldo, o Tricolor vai contratar um preparador de goleiros. Haroldo estava no profissional desde 2003 e acompanhou boa parte da carreira de Rogério Ceni. Aliás, em 2016, ele havia sido deslocado para a base e substituído por Carlos Gallo. Neste ano, com a chegada de Ceni como treinador, voltou a trabalhar com o time profissional. O novo preparador terá auxilio de Octavio Bittencourt, que era assistente de Haroldo e também saiu de Cotia. O clube quis deixar claro que as mudanças não foram um pedido de Dorival. O diretor-executivo de futebol, Vinicius Pinotti, conversou com o elenco antes do treino desta segunda-feira para explicar as mudanças. A atividade foi a primeira comandada pelo novo técnico, apresentado horas antes no CT.