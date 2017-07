Passarela do Bosque do Capão da Imbuia fica fechada para obras

A passarela de metal do Bosque do Capão da Imbuia, junto ao Museu de História Natural, no bairro Capão da Imbuia, vai passar obras de manutenção a partir desta segunda-feira (10/7). O caminho fica interditado até que os serviços sejam concluídos. A previsão para finalização dos trabalhos é de cerca de três semanas. A área de exposição do Museu funciona normalmente.

Serão substituídas algumas peças desgastadas e enferrujadas, como os pés e as áreas de junção das chapas de metal que formam a passarela. Outras receberão nova pintura e reforço. Os trabalhos visam prevenir quedas e acidentes, apesar de a estrutura estar a pouco centímetros do chão.

O local é bastante frequentado por grupos de alunos, que aproveitam a visita ao Museu de História Natural para conhecer as árvores centenárias, e também por moradores da região. A passarela percorre uma trilha de 400 metros de extensão, dentro de um bosque remanescente de Floresta com Araucária.