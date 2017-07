Procuradoria pede à PF que investigue delações da Odebrecht em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal em São Paulo requisitou à Polícia Federal a abertura de 12 inquéritos policiais para investigar irregularidades delatadas por executivos da Odebrecht ocorridas no Estado de São Paulo. As informações são da Agência Brasil. Segundo o MPF, as delações fazem referência a pagamentos de propina e caixa 2 da construtora a agentes públicos e candidatos, principalmente nas eleições de 2010, 2012 e 2014. Entre os casos que pede para serem apurados estão os financiamentos de campanhas a presidente da República, governador, prefeito, deputado federal e deputado estadual. “A suspeita é de que o dinheiro tenha sido repassado pela Odebrecht às candidaturas sem declaração à Justiça Eleitoral. Há também informações sobre o pagamento de vantagens indevidas a integrantes de prefeituras paulistas e do governo do Estado para o favorecimento da empresa em concessões e obras públicas, como as da Linha-2 do Metrô e da rodovia Carvalho Pinto”, disse o MPF em nota. Os casos que o MPF pede que a PF investigue foram encaminhados pelo ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), à primeira instância da Justiça Federal em São Paulo. “Os procuradores que compõem o NCC [Núcleo de Combate à Corrupção] aguardam a autorização da PGR [Procuradoria-Geral da República] para a formação de uma força-tarefa dedicada às investigações. A constituição do grupo possibilitará que os membros atuem de maneira mais integrada e colaborativa, agilizando o andamento dos trabalhos”.