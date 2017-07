Nadal é eliminado por luxemburguês em Wimbledon após 4h47 de jogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafael Nadal deu adeus a Wimbledon. Sem um resultado expressivo no terceiro Grand Slam do ano desde o vice-campeonato em 2011, o espanhol foi superado pelo luxemburguês Gilles Muller, nesta segunda-feira (10), por 3 sets a 2, parciais de 6/3, 6/4, 3/6, 4/6 e 15/13. Apesar do favoritismo de Nadal no duelo, a derrota não chega a surpreender. A grama costuma ser inimiga dos joelhos do espanhol. Por ser um piso em que é necessário jogar mais agachado, as partidas na grama exigem mais da parte do corpo em que Nadal convive com mais problemas. Com o melhor desempenho de sua carreira em Wimbledon, Gilles Muller enfrentará Marin Cilic nas quartas de final de Wimbledon. Também nesta segunda-feira, o croata venceu o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0 (triplo 6/2). SERVIÇO DO RIVAL Durante o duelo, o saque mostrava ser a principal arma de Muller e decisiva para a vitória nos dois primeiros sets. Além dos 10 aces conquistados nas duas parciais, o luxemburguês abusava dos pontos conquistados via saque e voleio. Apenas quando Nadal passou a entender o saque do adversário, a partida começou a ficar mais equilibrada. No terceiro set, o espanhol mudou o posicionamento e passou a responder melhor ao forte serviço do luxemburguês. Com isso, conseguiu quebrar o saque do rival e fechar o terceiro set em 6 a 3. A toada seguiu a mesma no quarto set e Nadal parecia, enfim, ter entrado na mente de Muller. Antes muito forte no serviço, o luxemburguês começou a ter um aproveitamento abaixo, que culminou na quebra de saque no quinto game. SET INFINITO O quinto set demorou um total de 2h15 para terminar. Ambos os tenistas chegaram à parcial decisiva com confiança no saque, dificultando qualquer tentativa de quebra. Müller deu um susto em Nadal no segundo game. Persistente, o espanhol não desistiu em um rali e conquistou o winner em um backhand cruzado. O equilíbrio seguiu até o décimo game. Logo após Muller confirmar seu serviço, Nadal foi para o saque com a obrigação de confirmar para não ser eliminado. E a situação ficou complicada para o espanhol, que chegou a ter dois match points contra. Uma sequência de saques firmes, porém, salvou o espanhol temporariamente da derrota. O decorrer do set seguia em uma toada parecida. Muller apresentava mais facilidade para confirmar seu serviço, enquanto Nadal precisava se esforçar mais para evitar a fatídica quebra de saque. No 19º game, foi o espanhol que teve quatro brea kpoints, mas não conseguiu tomar a vantagem no placar. No game seguinte, foi a vez de Muller ter uma nova chance. O luxemburguês teve mais dois match points, mas Nadal conseguiu se salvar novamente. Ao conseguir confirmar o serviço depois de nove minutos, o espanhol voltou a comemorar efusivamente. No 28º game, Nadal não conseguiu mais. Com mais dois match points para salvar, o espanhol sucumbiu perante o luxemburguês e acabou eliminado.