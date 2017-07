Renato sofre lesão, e Santos soma mais 3 desfalques contra o Atlético-MG

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além de Ricardo Oliveira e Zeca, que desfalcam o time há mais de um mês, o Santos terá mais três importantes desfalques para o duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Independência, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Renato, substituído no início do segundo tempo do clássico contra o São Paulo, passou por exames médicos nesta segunda-feira. Foi diagnosticado um estiramento muscular de grau 1 na coxa esquerda do atleta. Sendo assim, o veterano deve desfalcar o time por até cinco jogos. Além de Renato, o técnico Levir Culpi ainda não contará com o meia Lucas Lima e o atacante Copete, que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. Se não bastasse, o atacante Bruno Henrique sofreu um pisão no pé direito no jogo contra o Atlético-PR e segue em recuperação. O atacante já desfalcou o time no clássico contra o São Paulo. Nesta terça-feira, ele passará por testes no gramado para saber se viajará com a delegação santista. Para a vaga de Renato, Levir deve escalar Leandro Donizete. Alison corre por fora na briga pela posição. Vecchio ficará com a vaga de Lucas Lima, enquanto Thiago Ribeiro deve ser mantido no time, agora na vaga de Copete. Caso Bruno Henrique siga de fora, o treinador pode optar pelo jovem Arthur Gomes. Desta forma, o Santos deve entrar em campo com a seguinte escalação: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Verrísimo, David Braz, Jean Mota; Leandro Donizete, Thiago Maia, Vecchio; Thiago Ribeiro, Kayke e Bruno Henrique (Arthur Gomes).