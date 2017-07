Ashton Kutcher nega ter traído Mila Kunis e diz que mulher da foto era sua prima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ashton Kutcher, 39, usou sua conta no Twitter para desmentir uma reportagem que o acusava de ter traído sua mulher, a atriz Mila Kunis, 33. A revista americana "Star Magazine" publicou uma foto do ator com uma mulher e questionou: "Hey, Ashton! Who's the girl?" ("Ei, Ashton, Quem é essa garota?", em tradução livre). Os dois estavam chegando de carro para embarcar em um jato particular em Los Angesles, no dia 26 de junho. “Vocês deveriam ficar sabendo como Mila ficou chateada ao saber que passei o dia com a nossa prima. Desculpa, tia Jodie, essas revistas não têm integridade”, escreveu Kutcher, em sua conta no Twitter, neste domingo (9). Ashton Kutcher e Mila Kunis estão casados desde julho de 2015. Eles são pais de Wyatt, de dois anos, e Dimitri, de sete meses. Kutcher e Kunis se conheceram quando estrelavam a série de TV "That '70s Show", exibida entre 1998 e 2006, na qual seus personagens eram namorados. Kutcher, que também atuou nos últimos anos da série "Two and a Half Men", foi casado com atriz Demi Moore. Já Kunis teve um longo relacionamento com o ator Macaulay Culkin.