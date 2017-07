Neymar relembra participações em novelas e diz que tem vergonha de se assistir

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Craque nos gramados, o jogador Neymar Jr., 25, também deu seus passos na telinha. O lado ator do atleta já entrou em cena durante participações especiais nas novelas "Malhação" (2010) e "Amor à Vida" (2013/2014), além da série "Aline" (2008) -todas atrações da Globo. O atleta do Barcelona, time espanhol, entretanto, afirma que não gosta de se assistir. "Não me vejo, fico com vergonha", disse à Marcela Monteiro, do "Vídeo Show", também da emissora do Rio de Janeiro (RJ). "Mas gosto de participar", completa. Durante a atração vespertina, o jogador, que está de férias no Brasil, também falou sobre lazer nas horas vagas. "É bom desconectar do futebol, da pressão que envolve meu trabalho, dar uma relaxada. Gosto de estar com meus amigos, de curtir minha casa e a minha família. Fazer muito churrasco, curtir um pagode." Sobre as preferências musicais, o atleta foi certeiro: "Minha vida é movida a música. Todos os tipos e gostos."