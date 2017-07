Modificado, Paraná faz duelo de “ladrões de bola” com o Vila Nova

Felipe Alves: meia-atacante volta ao time para enfrentar o Vila Nova (foto: Geraldo Bubniak)

Paraná Clube e Vila Nova se enfrentam nesta terça-feira (dia 11) às 20h30, no Estádio Serra Dourada, pela 13ª rodada da Série B. Será o confronto de dois times especialistas no futebol defensivo. O Tricolor da Vila Capanema é o líder em desarmes da competição, com média de 19 por partidas. A equipe goiana é a terceira nesse ranking, com 17 por jogo.

O time paranaense estará desfalcado neste duelo. O zagueiro Rayan está suspenso pela expulsão na última rodada. O meia-atacante Robson cumpre suspensão por cartões amarelos.

O técnico Cristian de Souza vem adotando o esquema tático 4-2-3-1 em todos os jogos. No último jogo, os três meias ofensivos foram João Pedro (direita), Renatinho (centro) e Robson (esquerda).

O lugar de Robson deve ser ocupado pelo meia-atacante Felipe Alves, que cumpriu suspensão na última rodada (empate em 1 a 1 com o América-MG). A vaga de Rayan fica com Wallace.

O volante Leandro Vilela volta ao time após cumprir suspensão. Ele disputa posição com Zezinho.

O atacante Felipe Augusto, que veio do Volta Redonda, ainda não tem condições de jogo.

O Vila Nova é o quarto colocado da Série B, com 20 pontos. O Paraná está em 10º lugar, com 17 pontos. Ou seja, com uma vitória, fica empatado em pontos com a equipe goiana.

ADVERSÁRIO

O Vila Nova conta com o goleiro Wendell Péricles, 24 anos, formado nas categorias de base do Paraná Clube. O destaque da equipe é o meia-atacante Alan Mineiro, ex-Corinthians, com cinco gols e três assistências em 11 jogos na Série B. O time também conta com o atacante Wallyson, 28 anos, ex-Coritiba, Atlético-PR e Cruzeiro. Ele tem quatro gols em 26 jogos na temporada 2017.

VILA NOVA x PARANÁ

Vila Nova: Wendell Péricles; Maguinho, Wesley Matos, Brunão e Gastón Filgueira; PH, Geovane, Alan Mineiro, Alípio e Mateus Anderson; Wallyson. Técnico: Hemerson Maria

Paraná: Richard; Junior, Brock, Wallace e Igor; Leandro Vilela (Zezinho), Gabriel Dias, João Pedro, Renatinho e Felipe Alves; Raphael Lucas. Técnico: Cristian de Souza

Árbitro: Renan Roberto de Souza (PB)

Local: Serra Dourada, Goiânia, terça-feira 20h30