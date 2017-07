Começam as obras do Centro de Iniciação Esportiva da CIC

Começaram as obras do Centro de Iniciação Esportiva (CIE) CIC, na Praça da União, que contará com uma área construída de 1.600 m² e irá atender aproximadamente duas mil pessoas por mês por meio das atividades sistemáticas promovidas pela Prefeitura de Curitiba.

O CIE CIC será formado por um ginásio poliesportivo com quadra oficial e arquibancada para 177 lugares, área de apoio administrativo, sala de professores/técnicos, vestiários, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitários públicos. Além do desenvolvimento de diferentes modalidades esportivas, o espaço permitirá também a prática de atividades físicas e realização de torneios, apresentações, eventos e competições.

O valor da obra é de R$ 3.279.246,46, sendo R$ 3.143.974,30 provenientes de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) e o restante da Prefeitura, que também cedeu o terreno para a construção. Este é o segundo CIE que começa a ser construído em Curitiba neste ano e a previsão é que as duas unidades sejam entregues no primeiro semestre de 2018.

Expectativa

Carlos Eduardo de Jesus e Lucas Gabriel Alves, ambos de nove anos, ajudaram a enterrar uma cápsula do tempo com documentos e cartas escritas por crianças da comunidade na área que será realizada a obra e afirmaram que possuem grandes expectativas para a unidade.

“Não vejo à hora do ginásio ficar pronto. Eu gosto muito de futebol, vôlei e basquete e aqui poderei jogar todas essas modalidades”, disse Lucas Gabriel. “Vai ser legal porque é perto de casa e mesmo quando fizer frio ou chover poderemos vir aqui jogar com os amigos”, ressaltou Carlos Eduardo.

“Acredito que essa obra será um marco para a CIC, até porque não contávamos com uma estrutura esportiva de referência na região. Quando ela estiver pronta, teremos um ginásio digno e que permitirá o desenvolvimento de diferentes modalidades, incentivando nossos alunos para que sigam o caminho do esporte e da cidadania”, disse Bruno Bernardino, professor da entidade Vida Promoção Social.