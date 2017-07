Autuori e Eduardo Baptista falam sobre demissões

Eduardo Baptista: agradecimentos a todos, menos à diretoria do clube (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico Eduardo Baptista e o manager Paulo Autuori se manifestaram nessa segunda-feira (dia 10) sobre as demissões no Atlético Paranaense. O treinador foi demitido pela diretoria. O manager pediu demissão.

“Qando da chegada do Eduardo Baptista, eu disse que seria fiel e honesto àquele profissional. E que na hora que o processo fosse interrompido por qualquer motivo, e aqui não estou eu para julgar nenhum lado ou outro, eu cumpriria com aquilo que eu havia falado naquele dia. Ou seja: de que também sairia. Apenas fui fiel e leal às palavras que naquela altura proferi”, explicou Autuori, ao canal Sportv.

Baptista divulgou uma nota de agradecimentos, sem citar a diretoria do clube. “Primeiro quero agradecer ao grupo de atletas, funcionários do clube e companheiros de comissão técnica pelo período e ótima relação e dedicação de todos. Aos torcedores um agradecimento especial. Sempre que estive na Arena me deparei com uma torcida muito apaixonada e nesse período tive essa torcida a nosso favor. Foi uma experiência muito proveitosa. A imprensa quero agradecer pelo alto nível e pelo respeito ao meu trabalho. Em relação ao Paulo Autuori quero fazer aqui um registro, não só de sua competência, mas também pelo comportamento ético e acima de tudo respeitoso. Foi meu chefe direto durante esse período no CAP e só tenho a elogiar sua condução do trabalho e lealdade. Sempre tive boa relação com o Paulo Autuori e ela só aumentou nesse período”, escreveu.