Inter aprova atuação e repete time contra o Ceará

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A atuação do Internacional no empate em 1 a 1 com o Criciúma foi aprovada pelo comando técnico. Tanto que Guto Ferreira irá repetir o time no jogo contra o Ceará na próxima terça-feira. No treinamento desta segunda, já em Fortaleza, o comandante de campo dispôs o mesmo time que arrancou a igualdade no placar contra os catarinenses em casa no último sábado apenas aos 48 minutos da etapa final. Depois do jogo em questão, Guto já percebia 'evoluções importantes' no time e dava a entender que seguiria com os mesmos 11 para a próxima rodada do Brasileiro da Série B. E assim fez. Com meio-campo em losango no 4-4-2, o Inter foi montado com: Danilo Fernandes; Claudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; William Pottker e Nico López. O Inter encara o Ceará no Castelão nesta terça-feira às 20h30 (de Brasília).