'É mentira que o presidente da República tenha recebido um vintém', diz Mariz

DANIEL CARVALHO E ANGELA BOLDRINI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado do presidente Michel Temer, Antonio Claudio Mariz, afirmou que "é mentira que o presidente da República tenha recebido um vintém". Em sustentação oral na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) na Câmara nesta segunda-feira (10), o advogado também afirmou que "não há nem materialidade no que tange a esta acusação de recebimento." A fala foi feita após a apresentação de parecer do relator Sergio Zveiter (PMDB-RJ) pela admissibilidade da denúncia contra o presidente. O advogado criticou a delação premiada e o princípio "in dubio pro societate", usado pelo relator para pedir a aceitação da denúncia. "Eu não aceito o in dubio pro societate, como não deveria aceitar nenhum daqueles que tenha sido vitima de uma acusação injusta", afirmou. "Não há sociedade nenhuma que tenha o direito de achincalhar, de colocar na cadeia, senão fisicamente, na cadeia a honra ou a dignidade de alguém." Mariz voltou a atacar as gravações do empresário Joesley Batista, reforçando a tese de adulteração do áudio. Ele criticou ainda a falta de punição dos delatores da JBS.