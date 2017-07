Cármen Lúcia nega pedido para suspender votação da reforma trabalhista

REYNALDO TUROLLO JR. E TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia, negou nesta segunda-feira (10) um pedido de parlamentares de oposição para suspender a tramitação da reforma trabalhista, que deverá ser votada no Senado nesta terça (11). Na última quarta (5), 18 senadores pediram liminarmente a suspensão da votação da reforma trabalhista por 20 dias para que fossem feitos os cálculos de impacto financeiro que uma eventual aprovação da medida traria à União. Cármen Lúcia negou o pedido sob a justificativa de que a jurisprudência do STF "consolidou-se no sentido de, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, ser incabível a judicialização de atos de natureza interna corporis praticados nas Casas Parlamentares, evitando-se, assim, tornar o Poder Judiciário instância de revisão de decisões exaradas em procedimento legislativo e da vida interna dos Parlamentos". Segundo o despacho da ministra, os parlamentares recorreram ao Supremo após a Mesa do Senado ter negado um pedido deles para suspender a tramitação do projeto —o que evidenciaria o caráter "interna corporis" da questão neste momento. Por outro lado, segundo a ministra, a lei que se venha a ter a partir da votação ainda poderá ser questionada no STF no futuro, caso sua tramitação seja considerada viciada. Na manhã desta segunda, os senadores petistas José Pimentel (CE), Lindbergh Farias (RJ) e Paulo Rocha (PA) foram recebidos por Cármen Lúcia para tratar do pedido. A oposição considerava que, se o pleito fosse atendido pela ministra, a reforma poderia ser barrada.