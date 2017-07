Guerra e Borja treinam e devem reforçar Palmeiras contra o Corinthians

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alejandro Guerra e Miguel Borja devem reforçar o Palmeiras no jogo desta quarta-feira (12), contra o Corinthians, no Allianz Parque. A dupla treinou normalmente nesta segunda-feira na Academia de Futebol após desfalcarem a equipe na derrota do último domingo, diante do Cruzeiro. O venezuelano está desde quarta-feira afastado dos trabalhos para cuidar de seu filho Assael. O garoto de três anos se afogou em uma piscina e passou a semana internado no hospital. Nos últimos dois dias, a família de Guerra já até postou vídeos do garoto brincando. Willian comemorou o retorno do meia que faz a diferença no time. "É especial demais: todos que trabalham com ele conhecem o caráter dele. Ele é um cara importantíssimo, especial para a equipe. E como homem e pai de família também. Todos ficaram emocionados e sentidos com a história dele", afirmou. "O Guerra faz muita falta pela característica dele. Acredito que hoje ele é um jogador que tem mais essa chegada e essa qualidade em um passe para a gente ali da frente", completou na coletiva desta segunda-feira. Já Borja não foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro após ter um problema hospitalar. Ele voltou do Equador, na quarta-feira, e foi direto para o hospital após passar mal a viagem inteira. Felipe Melo está em transição do departamento médico para os trabalhos campo e pode, no máximo, ser relacionado para o banco de reservas. Não há, no entanto, chance dele atuar como titular. O departamento médico do Palmeiras ainda trabalha para devolver Jean aos gramados. Ele enfrenta dores crônicas no joelho e tem feito tratamento intensivo para fortalecer a região. Os palmeirenses prometem lotar o Allianz Parque para o jogo que coloca frente a frente duas invencibilidades: 36 mil ingressos já foram vendidos. O Palmeiras não perde em casa há quase um ano, enquanto que os corintianos ainda não foram derrotados neste Brasileirão.