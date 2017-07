Carlos Alberto deixa o Atlético

Carlos Alberto (ao centro): veterano só atuou em 10 dos 43 jogos do clube no ano (foto: Geraldo Bubniak)

O meia Carlos Alberto, 32 anos, deixou o Atlético Paranaense. Ele pediu rescisão contratual nessa segunda-feira (dia 10). A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Mario Petraglia, em entrevista ao canal FOX Sports.

“Será por vontade própria”, disse Petraglia, sem explicar o motivo alegado para a rescisão. “Por outras razões, que não vou entrar no mérito, é um bom rapaz. Mas ele entendeu que com as exigências do clube não poderá seguir”, afirmou.

No final de semana, o jogador foi flagrado em uma casa noturna de Curitiba e discutiu com torcedores. Nas redes sociais, a foto de Carlos Alberto na balada circulou até chegar a Petraglia.

Carlos Alberto chegou ao Atlético no início do ano. Atuou em 10 das 43 partidas do clube em 2017. Marcou um gol.

O jogador deixa o clube no mesmo dia que o técnico Eduardo Baptista foi demitido e que o manager Paulo Autuori pediu demissão. Na semana passada, o atacante Grafite pediu a rescisão contratual.