Assembleia aprova LDO para 2018

A Assembleia Legislativa aprovou ontem, por 40 votos a sete, em segundo turno, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do governo do Estado para 2018. O item mais polêmico é o que mantém a suspensão, por tempo indeterminado, da data-base do reajuste salarial anual dos servidores públicos. O texto repete o já previsto na LDO de 2018, que condicionou o pagamento da reposição salarial do funcionalismo à quitação de promoções e progressões de carreira da categoria e ao aumento da arrecadação.

O governo alega que a continuidade da crise econômica que atinge o País não permite, no momento, a previsão de crescimento de receitas que garantisse o pagamento do reajuste. Na semana passada, a bancada de oposição tentou apresentar uma emenda para suprimir esse item da proposta de LDO, mas obteve apenas 15 das 18 assinaturas necessárias entre os 54 parlamentares para que a iniciativa fosse votada em plenário.

A proposta agora volta à Comissão de Orçamento para elaboração do texto final e deve ser votada novamente na sessão de hoje.